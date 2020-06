Nadia Toffa oggi avrebbe compiuto 41 anni, il ricordo commosso delle Iene in diretta: «Ci manchi tanto»

«È da poco passata la mezzanotte, oggi è il 10 giugno e la nostra Nadia avrebbe compiuto 41 anni e noi le vogliamo dire che ci manca tanto. Buonanotte Nadia, buon compleanno». Così ieri sera Nina Palmieri visibilmente commossa, alla conduzione del programma 'Le Ienè con accanto Veronica Ruggeri e Roberta Rei, a fine puntata ha voluto augurare buon compleanno all'amica ed ex collega Nadia Toffa, la giornalista scomparsa il 13 agosto dello scorso anno a soli 40 anni.

Sullo sfondo la sigla dedicata a Nadia in cui la Toffa appare come una sagoma silenziosa di cui non si intravede il volto e che balla composta in una spiaggia sulle note di un brano. Dietro a lei il mare che si fa rosa al tramonto e una barchetta. La stesso video con cui la redazione de 'Le Ienè volle salutare Nadia nel giorno dei suoi funerali che si sono celebrarono nel Duomo di Brescia.

«Non ho visto la puntata delle Iene nella quale è stata ricordata Nadia. Li ringrazio e oggi per me non posso dire essere una giornata triste perché è il giorno in cui è nata la mia piccola». Lo ha detto all'ANSA Margherita Rebuffoni, la mamma di Nadia Toffa che oggi avrebbe compiuto 41 anni. «La sento vicina. Nel cuore e nell'anima. Mi manca tantissimo per lei mi è vicina anche nei momenti di sconforto, lei mi dà la forza di andare avanti. Oggi ricorderemo quando era piccola, ricorderemo quello che ci ha dato fino al suo ultimo giorno», ha detto la mamma di Nadia Toffa che ha poi immaginato come la figlia avrebbe raccontato l'emergenza covid. «Sarebbe stata tosta. Se ci fosse stata con l'energia che ha sempre avuto, avrebbe fatto grande servizi. Tante volte ho pensato che, visto come era stremata, almeno questa brutta cosa non l'ha vista, per come stava visto che non aveva più forze», ha concluso.