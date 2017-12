Nadia Toffa su Facebook dopo il malore: "Bella botta ma tengo duro...Torno presto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«... Volevo ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicino... ho preso una bella botta, ma tengo duro . Adesso parlo con i medici e cerchiamo di risolvere questa scocciatura. Stasera le Iene me le guardo da questo lettino, e vediamo che combinano senza di me... Torno presto». È il messaggio che Nadia Toffa, dopo il malore accusato ieri a Trieste, ha voluto pubblicare sul profilo facebook delle Iene. Stasera la puntata domenicale delle Iene (normalmente condotta dallaToffa con Nicola Savino e Giulio Golia) andrà regolarmente in onda su Italia1.