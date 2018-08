di Silvia Natella

Dopo alcune settimane di silenzioè tornata attiva sui social per rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute. Nelle ultime ore la conduttrice televisiva ha pubblicato un post in cui, con indosso maglietta nera e foulard giallo, si dice “Pronta per uscire”.Chiarisce anche il prosieguo della serata dopo la terapia con un eloquente hashtag ‘cenetta’. Infine il consueto “mega abbraccio” ai suoi ammiratori. Il post ha ottenuto oltre 120 mila like.La risposta al commento di una fan ha acceso inoltre le speranze del pubblico de ". La Toffa ha infatti promesso di tornare alla conduzione del programma di Italia Uno a settembre. Lo scorso maggio l’ex inviata aveva deciso di rinunciare alle ultime puntate del programma per concentrarsi sule sulle cure. Era seguito un lungo silenzio che aveva suscitato preoccupazione e allarme tra il pubblico. Ora però la presentatrice fa sapere che a partire dalla prossima stagione sarà nuovamente alla guida del programma.