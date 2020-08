Nadia Toffa, a un anno dalla scomparsa "Le Iene" in onda con uno speciale

«Un anno fa, il 13 agosto, ci lasciava la nostra Nadia. Ad un anno di distanza i suoi compagni di viaggio la raccontano, la ricordano, e la festeggiano. Le Iene per Nadia Giovedì 13 agosto su Italia Uno in prima serata». L'annuncio arriva direttamente dalla pagina Facebook delle Iene. Una puntata dedicata a Nadia Toffa, a un anno dalla sua scomparsa. Un modo per ricordarla, per ricordare uno degli avvenimenti più tristi che hanno colpito la televisione italiana.

Ultimo aggiornamento: 15:10

