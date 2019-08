Nadia Toffa, Ilary Blasi nel mirino dei social: «Invece di andare ai funerali stava in barca»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Haters scatenati contro: la moglie di Francesco Totti ed ex conduttrice de Le Iene è finita nel mirino dei social per non aver partecipato ai funerali diche si sono svolti qualche giorno fa. La conduttrice ha condiviso una foto in cui mette in mostra il fisico da pin up, ma il risultato è stata una pioggia di commenti che facevano polemica sulla sua assenza.«Guarda come si diverte sai che le frega di Nadia manco al funerale è andata, come se fosse morto un topo», la attacca qualcuno. «Doveva stare in barca a Ponza ecco perché non è andata», ha commentato qualcun altro. In molti si indignano perché la Blasi non ha scelto di allontanarsi dai social per un po': «L'unica cosa che riesce a fare in questi giorni di tragedia questa è postare i cavoli suoi in vacanza». E nel mirino sono finiti anche altri personaggi come Barbara D'Urso , anche lei criticata sui social, Michelle Hunziker