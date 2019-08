Nadia Toffa, i funerali a Brescia: applausi all'arrivo del feretro Diretta

Ci sono anche gli amici del minibar di Tamburi, quartiere di Taranto in cui c'è l'Ilva a salutare Nadia Toffa. Indossano una maglietta con la scritta Ie jesche pacce pe te!, in tarantino 'Io esco pazzo per te', che è il fulcro di un progetto benefico.

Brescia. Centinaia le persone radunate da questa mattina di fronte alla chiesa per assistere ai funerali della conduttrice de 'Le Iene'. Un lungo applauso ha accolto il feretro di Nadia Toffa , giunto di fronte al Duomo di. Centinaia le persone radunate da questa mattina di fronte alla chiesa per assistere ai funerali della conduttrice de 'Le Iene'.

Si celebrano i funerali di Nadia Toffa . A Brescia, nella cattedrale cittadina, la famiglia, gli amici e gli ammiratori della conduttrice tv la salutano per l'ultima volta. A officiare il parroco di Caivano (Napoli), Maurizio Patriciello. Ieri tantissime persone alla camera ardente, anche oggi un altro bagno di folla per un personaggio amato dalle persone. Sulla pagina Facebook de "Le Iene" era stato fissato l'appuntamento: "Cattedrale Di Santa Maria Assunta - Piazza Paolo VI, 25121 Brescia". Sui social oltre 10 mila persone hanno deciso di seguire l'evento.