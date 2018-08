Nadia Toffa sorridente sui social, poi la novità per i suoi fan: «Pronti per settembre?»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sorridente e piena di energia. Sembra stare molto meglio, come lei stessa ha dichiarato, la "iena", che da qualche mese lotta contro un tumore al cervello che le è stato diagnosticato. Ci sono stati momenti di paura da parte dei fan per la sua lunga assenza daima adesso è tornata più attiva che mai.Nadia sta trascorrendo un'estate all'insegna del riposo e si sta dedicando interamente alle amicizie, alla famiglia e a tutto ciò che la rende felice, pronta per fare il pieno di energie e tornare a settembre più carica che mai. A comunicarlo è lei stessa con il suo ultimo post su Instagram in cui si mostra in due foto sempre sorridente e smagliante e aggiunge: « Sto vivendo un’estate a colori! Tanta Energia positiva. Pronti per settembre? Io non vedo l’ora... ».Lo aveva già annunciato che sarebbe tornata presto, ma ora c'è la conferma e la ritroveremo probabilmente alla guida de Le Iene proprio tra poco più di un mese.