Davide Toffolo, parla il misterioso cantante dei Tre Allegri Ragazzi Morti: «La mia nuova missione? Sdoganare la cumbia in Italia»

Avete mai sentito parlare della cumbia? È un genere musicale folkloristico nato in Colombia dall’incontro tra le tradizioni dei popolo autoctoni colombiani, la cultura africana e la lingua castigliana dei conquistadores: praticamente un compendium musicale della storia colombiana.

In Italia a cercare di far conoscere alle masse il genere ci sta provando da un po’ di tempo a questa parte Davide Toffolo, il cantante mascherato dei Tre Allegri Ragazzi Morti. È il 58enne musicista di Pordenone la mente dietro l’Istituto Italiano di Cumbia All Stars, collettivo che raccoglie musicisti di cumbia contemporanea provenienti da alcuni dei gruppi della scena alternativa italiana, da Giulietta Passera degli Sweet Life Society a Claudia La Reina Del Fomento e Eleonora Cinti dei Los3saltos, passando per Kit Ramos dei Cacao Mental e lo stesso Toffolo: “Non è reggaeton, non è salsa: questa è un’altra cosa”, spiega il cantante dei Tre Allegri Ragazzi Morti, che questa sera si esibirà insieme al collettivo sul palco dell’Angelo Mai, a Roma, presentando al pubblico l’album - appena pubblicato - “Once Flores”.

“Non siamo un gruppo tradizionale: siamo una raccolta di campioni - sottolinea Toffolo - quest’estate abbiamo fatto un tour in Sudamerica, tra Argentina e Uruguay, voluto dall’Istituto Italiano di Cultura. Abbiamo portato la cumbia dove la cumbia esiste davvero. Ora puntiamo a sdoganarla definitivamente in Italia. Ci rivolgiamo ai curiosi e agli appassionati di musica”.

Prodotto da FiloQ (Viva Viva Malagiunta) e Stefano Iascone (Cacao Mental), con la supervisione artistica di Davide Toffolo e Nahuel Martinez, “Once Flores” raccoglie un’accurata selezione di brani importanti della storia della Cumbia, undici omaggi alla musica popolare migrante del continente sudamericano. Si tratta del primo album concepito interamente dalla “Famiglia Cumbiera Italiana”: è un tributo “alla musica per ballare nata in Colombia e migrata in molti paesi sud e centro americani e che in questi ultimi decenni arriva in Europa con la diaspora sudamericana del nuovo secolo e si contamina in questo caso con la sensibilità musicale italiana”.