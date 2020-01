Muccino, pace fatta tra i fratelli Gabriele e Silvio: querela ritirata e processo chiuso

I Muccino fanno pace: i due fratelli Silvio e Gabriele avrebbero trovato un accordo sulla vicenda giudiziaria in cui Gabriele, regista pluripremiato, ha querelato per diffamazione Silvio, per alcune affermazioni fatte da quest'ultimo nel 2016. Il colpo di scena è arrivato oggi nella prima prima udienza del processo nato dalla denuncia e che vedeva Muccino jr imputato. Gli avvocati hanno comunicato al giudice che le parti sono arrivate ad un accordo. La querela è stata ritirata e il giudice ha dichiarato il procedimento chiuso.

Al processo si era arrivati dopo le parole di Silvio, del 3 aprile 2016, che nel corso di una trasmissione televisiva accusò il fratello, che non era presente in studio, di avere aggredito la moglie Elena Majoni nel 2012. «Gabriele è una persona violenta - aveva sostanzialmente detto Muccino jr - ha colpito sua moglie con uno schiaffo perforandole il timpano». Parole che avevano portato il regista a presentare una querela per diffamazione.

«Il mio assistito ha deciso di ritirare la querela - ha detto Longari -. Si è comportato da fratello maggiore chiudendo una vicenda che lo aveva molto ferito». Dal canto suo il difensore di Silvio Muccino, l'avvocato Michele Montesoro ha affermato che «la lite tra fratelli è stata composta: adesso potranno continuare la loro professione senza dover comparire in tribunale».

