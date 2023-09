Mtv Music Awards 2023, pagelle look: Shakira e i figli (8), Leto copia le scarpe dei Maneskin (4), Emily Ratajkowski inarrivabile (10)

Un red carpet che non ha annoiato. Agli MTV Video Music Awards 2023, le star si sono sfidate a colpi di look eccentrici, trasparenze, outfit improbabili. La cerimonia si è tenuta al Prudential Center di Newark e ha visto il trionfo di Taylor Swift, la vincitrice dell'award Video of the Year, di Shakira, a cui è stato assegnato il Michael Jackson Vanguard Award, e dei Maneskin che, oltre a essersi esibiti sulle note di Honey, hanno anche ottenuto il premio Best Rock con The Loneliest.

Ecco tutti i look da non perdere.

Shakira 8

Si è presentata sul red carpet con i figli avuti dall'ormai odiatissimo Piqué (anche loro in Versace dalla testa ai piedi) e ha brillato in un abito dorato con apertura sulla schiena di Versace e un paio di scarpe Jimy Choo. Non ha bisogno di essere stravagante per far parlare di sè.

Taylor Swift 9



Ecco un'altra regina. Anche lei ha scelto Versace. Taylor ha abbinato il suo abito nero con spacco a gioielli in oro e diamanti di Ariel Saidian, Anita Ko, İTÄ e Maria Tash. Look vintage, sexy e sempre vincente.

Nicky Minaj 6

Presentatrice della serata, la rapper ha firmato la colonna sonora del film Barbie. E allora perché non presentarsi come una Barbie sposa, con tanto di velo, in Dolce e Gabbana? Corpino attillatissimo e veli di pizzo trasparente, in chiesa sarebbe da scomunica immediata.

Maneskin 7

Look total black per i Maneskin in Rick Owens. Damiano in gonna (con l'immancabile petto nudo), Victoria che stavolta copre il seno ma mostra gli slip con uno spacco inguinale. La novità sarebbe vederli tutti vestiti.

Jared Leto 4

E' l'incubo di ogni vip che si rispetti: presentarsi sul red carpet con lo stesso outfit di un'altra star. Possibile che nessuno abbia avvisato Leto che avrebbe indossato le stesse scarpe dei Maneskin? Copione.

Doja Cat 2



Halloween è il 31 ottobre.

Bebe Rexha 2





Un'altra che ha sbagliato data sul calendario e si è presentata mascherata: My Little Pony in versione dark. Perchè?



Saweetie 3

Ok, a questo punto prendete ispirazione per Carnevale: la conduttrice del preshow degli Mtv è Wilma dei Flinstones paillettata. La rapper ha detto che l'abito rosa, con il collo a forma di osso e le chiusure in vita, era un look da "donna delle caverne" che strizza l'occhio alla "moda quando è iniziata". Menomale che poi si è evoluta.

Emily Ratajkowski 10

"Maria, chiudi la busta". Emily non si può neanche mettere in gara: è di un altro pianeta. La top model, 32 anni, ha giustamente messo in mostra gli addominali sfoggiando un top incrociato su una una maxi gonna vintage Jean Paul Gaultier in rete semitrasparente.