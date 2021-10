Mostre, arte e moda nel segno dei 7 vizi capitali di Amedeo Brogli: dal 29 ottobre al 6 novembre l'esposizione a Palazzo Colonna

Tra moda e pittura a Palazzo Colonna i 7 vizi capitali di Amedeo Brogli. «Il vizio, nemico della moderazione, è anche desiderio di felicità - si legge in una nota della mostra - In una rilettura in chiave pittorica contemporanea, che prende spunto da una tradizione iconografica ricca di elementi simbolici, Amedeo Brogli, allievo di Renato Guttuso, in sette dipinti, rappresenta i sette vizi capitali con corpi femminili affiancati da animali simbolici in un bestiario ironico, mentre nei contrappassi vi è qualche sconfinamento dantesco con soggetti reinterpretati con appassionata infedeltà» Ogni opera è abbinata al suo corrispettivo tradotto in un capo di alta moda firmato dai più noti couturier italiani. È il cuore della mostra «Vizi capitali e contrappassi», che sarà aperta dal 29 ottobre al 6 novembre dalle negli spazi della settecentesca Coffee House di Palazzo Colonna, a Roma.

La storica location capitolina aveva già ospitato una mostra di Amedeo Brogli nel 2018, intitolata «Vedute Romane e Figure». Gli stilisti sono: Alessandro Angelozzi per la Superbia con un abito color oro; Renato Balestra per la Lussuria con un long dress nel suo iconico Blu Balestra; Vittorio Camaiani, per la Gola, con una creazione dalla tonalità cognac; Raffaella Curiel, per l'Avarizia con un completo giallo; Anton Giulio Grande per l'Ira con una sottoveste in pizzo rosso fuoco; Gianni Molaro per l'Accidia con un sensuale abito verde acido; Regina Schrecker per l'Invidia con un abito verde.