Come funziona la Mostra del Cinema al tempo del Covid

LE PRECAUZIONI

Anno secondo dell'era Covid. Prendetela come una battuta, ma in realtà - sappiamo tutti benissimo - che così non è. E anche la Biennale di Venezia per il secondo anno consecutivo si misura (per forza di cose) con le normative anti-pandemia. Un percorso operativo, ormai rodato, anche per l'ottimo battesimo e organizzazione messa in campo l'anno scorso quando la situazione era forse ben peggiore di quella che, all'indomani della grande campagna di vaccinazione in corso, si prospetta quest'anno. Non molto cambierà per ovvi motivi sanitari. E per il dispiacere dei fans anche quest'anno non si potrà assistere come negli anni ruggenti al brillante red carpet con la passerella degli attori che entrano a Palazzo del Cinema. Per il secondo anno consecutivo un muro (probabilmente di fronde e di cespugli come nel 2020) impedirà la sosta e gli assembramenti E allora vediamo in estrema sintesi le norme previste anche quest'anno.



LE NORME

E allora vediamo quali comportamenti bisognerà tenere nella cittadella della Mostra del cinema

1) Per ritirare l'accredito e per accedere alle aree e alle sale della Mostra è obbligatorio avere e presentare a chiunque sia preposto a effettuare il controllo, il Green Pass o certificazione equivalente che deve attestare una delle seguenti casistiche: la vaccinazione completa con vaccini riconosciuti da EMA; la somministrazione della prima dose con validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose); l'avvenuta guarigione da Covid-19, il risultato negativo di un tampone molecolare o rapido antigienico effettuato nelle 48 ore precedenti l'accesso.

Al momento del controllo, agli accreditati sarà richiesto di esibire un documento d'identità in corso di validità. In assenza di quanto sopra La Biennale rifiuterà l'ingresso alla Mostra e non sarà possibile ottenere alcun rimborso.

2) Indossare la mascherina durante la fila per l'ingresso in sala.

3) Indossare la mascherina nelle sale e nell'arena durante le proiezioni.

4) Mantenere sempre la distanza di sicurezza in tutte le aree all'esterno e all'interno degli edifici.

5) Usare i gel igienizzanti posti all'entrata delle sale di proiezione e nelle aree pubbliche. La prenotazione del posto a sedere è obbligatoria. Rispettare il posto assegnato. I posti saranno alternati per mantenere il distanziamento fisico.

6) Esibire sempre il biglietto o l'accredito all'ingresso delle sale e degli edifici dell'area di Mostra per il tracciamento elettronico.

7) Per motivi di sicurezza l'ingresso alle aree della mostra avviene esclusivamente attraverso accessi controllati, dove saranno effettuati controlli del Green Pass e misurazioni obbligatorie della temperatura. Tutti i partecipanti sono pregati di portare sempre con se copie della certificazione Green Pass. Presso le aree della Mostra sono disponibili postazioni per effettuare tamponi rapidi Si prega di presentarsi alle proiezioni con congruo anticipo e di mantenere la distanza di sicurezza durante le file. Le aree della Mostra sono chiuse al traffico. Le biciclette dovranno essere condotte a mano.

8) Le mascherine dovranno essere indossate in tutta l'area della Mostra. Non è possibile introdurre bagagli: è a disposizione un servizio di deposito. Non è consentito l'ingresso nelle sale con apparecchiature di registrazione audio/video né apparecchiature fotografiche.