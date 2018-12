È morto Raf, percussionista di 52 anni: musica salentina in lutto

di Valentina Chittano

Ci sono ritmi che non si fermano, anche quando sembra che non ci sia un motivo per tenere il tempo., per tutti, percussionista galatinese, è morto a 52 anni, stroncato da un’endocardite, ma la sua musica non smetterà di risuonare nell'aria. Lo dimostrano tutti coloro che stanno invadendo i social di messaggi in sua memoria. Strumentista di grande talento, ha suonato con molti giovani artisti e ha realizzato colonne sonore per conto della Rai. Ha insegnato percussioni a tanti ragazzi che si sono appassionati alla batteria.Ha creato Power Drum Ensemble utilizzando bidoni industriali in PVC, miscelati con percussioni tradizionali ed alcuni strumenti armonici. I funerali martedì alle 15 presso la Chiesa del Collegio.