Morto Paolo Beldì, il regista tv di Quelli che il calcio e Mi manda Lubrano

Probabilmente un infarto. È stato trovato morto nella sua casa a Stresa il regista Paolo Beldì. È stata un'amica di Novara a dare l'allarme non vedendolo arrivare ieri sera per seguire la partita Belgio-Italia. I soccorritori l'hanno trovato già senza vita. Tra poco (l'11 luglio) sarebbe stato il suo compleanno e avrebbe compiuto 67 anni.

È stato un regista televisivo molto importante che ha firmato trasmissioni memorabili come "Quelli che il calcio" (con Fabio Fazio e poi l'edizione con Simona Ventura), "Mi manda Lubrano" ma anche il festival di Sanremo e i programmi con Adriano Celentano.

Era un tifoso sfegatato della Fiorentina: si deve a lui se nel bel mezzo della trasmissione "Quelli che il calcio" capitava facesse irruzione l'inno viola quando la Fiorentina segnava.

I ricordi sui social

Sui social, su Twitter stanno cominciando ad arrivare i primi ricordi commossi. C'è il direttore di Rainews24 Andrea Vianello che scrive: «Se ne va un grande regista della tv, un creatore di idee, un funambolo della telecamera e un artista dietro le quinte. In più una persona perbene e, per me, un amico affettuoso. Paolo Beldì, divertiti anche lassù e inquadraci tutti dall'alto (anche senza piedi)». Anche quelli del Trio Medusa hanno scritto un pensiero collettivo sul loro account social: «In viaggio riceviamo la notizia della scomparsa di Paolo Beldí. Ci aveva accolto a braccia aperte a Quelli che il calcio. Un enorme abbraccio alla famiglia e a tutti coloro che hanno incrociato il suo cammino ed il suo sorriso».