Addio Luigi Muzzarelli, lo storico ristoratore di Ostia amato dalle stelle del

di Francesco Balzani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un faro di Ostia si è spento nella notte. E’ morto, infatti, Luigi Muzzarelli che con i suoi 72 anni di ristorazione sul litorale romano costituiva lo chef più amato dai vip di ieri e di oggi. Aveva compiuto da poco 90 anni e negli ultimi tempi lavorava presso lo Sporting Beach. Da qualche settimana però Luigi era ricoverato presso l’ospedale Grassi. Con Luigi Muzzarelli finisce l’epoca d’oro degli attori e dei grandi registi amanti della ristorazione di Ostia, ma anche dei calciatori della Roma.Su tutti il capitano Daniele De Rossi che è nato e cresciuto nel ristorante di Luigi, ma pure la colonia dei giallorossi che vivono tra Castel Palocco e l’Infernetto. Era ristoratore dal 1946, da quando con il fratello aveva preso in gestione il ristorante della Vecchia Pineta. Dai suoi tavoli sono passati i grandi della cinematografia internazionale: Liz Taylor, Richard Burtton, Burt Lancaster, Tyron Power, Alberto Sordi, Brigitte Bardot, Giulietta Masina, Silvana Pampanini e Silvana Mangano erano di casa. Tra i registi, Soldati, Visconti, Pupi Avati ma soprattutto Federico Fellini che gli ha lasciato una notevole quantità di suoi disegni, fatti in attesa di essere servito, spesso sui tovaglioli o sui lembi di tovaglie di carta. Sui profili social del ristorante sono in tanti i commenti commossi degli abitanti di Ostia e non.