Morto Giancarlo Minicucci, fu vicedirettore del Messaggero: aveva 67 anni

È morto Giancarlo Minicucci, giornalista, ex direttore dele ed ex vicedirettore del. Minicucci, nato all'Asmara 67 anni da, era in pensione da alcuni anni e viveva nel Salento, a Roca. Lascia la moglie e tre figli. La morte è avvenuta questa mattina nell'ospedale di Tricase dove era stato ricoverato in seguito a un malore. Era stato operato d'urgenza. Sembrava essersi ripreso e invece il cuore ha ceduto.La sua è stata una carriera svoltasi all'interno del Messaggero di Roma, dove ha fatto l'inviato, il capocronista, il capo di Interni e Giudiziaria. Poi caporedattore centrale e responsabile della redazione di Pescara. Il 19 luglio del 1999 l'editore Francesco Gaetano Caltagirone lo scelse per la direzione del Quotidiano di Brindisi, Lecce e Taranto, giornale da poco entrato a far parte del gruppo che fa capo al Messaggero. Sotto la sua direzione il giornale modificò parzialmente il nome della testata, divenendo il "Nuovo Quotidiano di Puglia". Fu aperta anche una redazione a Bari. Nell'ottobre del 2009, un anno dopo la trasformazione in full color del giornale, Minicucci lasciò la direzione a Claudio Scamardella e tornò al Messaggero da vicedirettore.