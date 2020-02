E' morto George Steiner, gigante della letteratura internazionale

Lo scrittore e saggista George Steiner, figura di primo piano nella cultura internazionale per i suoi studi di critica letteraria, autore di innovative chiavi di lettura di carattere morale e religiosa, affrontando temi come il rapporto tra potere, barbarie e ignoranza, è morto oggi nella sua casa di Cambridge all'età di 90 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal figlio David Steiner all'edizione online del «New York Times».



Autore di una vasta bibliografica saggistica, con traduzioni in una decina di lingue (in italiano quasi tutti i suoi volumi sono apparsi da Garzanti), era professore emerito del Churchill College del'Università di Cambridge ed in precedenza è stato docente in numerose università tra cui Princeton, Stanford, Chicago, Oxford e Ginevra. In molti saggi ha affrontato il paradosso del potere morale della letteratura e la sua impotenza di fronte a un evento come l'Olocausto.



Nato a Parigi il 23 aprile 1929 da una famiglia austriaca di origine ebraica, allontanatasi dall'Austria a causa del clima di antisemitismo diffusosi alla fine degli anni Venti ed emigrata nel 1940 negli Stati Uniti, Steiner seguì gli studi universitari in Europa e negli Stati Uniti. Steiner è stato membro dello staff di «The Economist» a Londra (1952-56), dal 1966 ha sostituito Edmund Wilson come critico letterario per il «New Yorker» e ha collaborato al «Times literary supplement». Ha ricoperto numerose cariche accademiche e dal 1974 al 1994 è stato professore di inglese e letteratura comparata all'Università di Ginevra, dove poi è divenuto professore emerito.