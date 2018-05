IL FUNERALE

I funerali di Ermanno Olm si svolgeranno in forma strettamente privata, come desiderava, in linea con una vita piena di affetti e amicizie ma riservata. Lo fa sapere l'ufficio stampa, sottolineando che il regista dell'Albero degli zoccoli si è spento assistito dall'affetto di moglie e figli.

«Per noi quella di oggi è una giornata molto triste e dolorosa perché con la scomparsa di Ermanno Olmi perdiamo un personaggio che ha scritto la storia di Asiago e dell'Altopiano e che rimarrà per sempre nella nostra storia»: lo dichiara all'Ansa Roberto Rigoni Stern, sindaco di Asiago (Vicenza). Nell'esprimere «vicinanza alla famiglia di Olmi» ricorda che «la figura del grande regista rimarrà per sempre e per tutte le generazioni in due storici film, girati sull'Altopiano di Asiago e dedicati alla nostra terra e in particolare agli eventi della Grande Guerra, come 'I recuperantì del 1970 e 'Torneranno i pratì del 2014, l'ultimo dei suoi lavori, girato interamente durante l'inverno nelle nostre montagne, in cui ha raccontato il dramma del primo conflitto bellico in Altopiano».



«Proclameremo un giorno di lutto cittadino nel giorno dei funerali - anticipa Rigoni Stern - e poi sicuramente dedicheremo ad Ermanno Olmi qualcosa di importante legato alla nostra città, perché il suo nome è destinato a restare per sempre legato ad Asiago e alla sua gente. Per tutta la nostra comunità oggi è un giorno di grande tristezza, perché perdiamo un personaggio che ha fatto e ha scritto la nostra storia e ha fatto conoscere e amare la nostra terra in tutto il mondo».

Grave lutto nel mondo del cinema: all'età di 86 anni è morto ad Asiago il regista Ermanno Olmi. Il maestro era malato da tempo, venerdì era stato ricoverato d'urgenza nell'ospedale vicentino.Aveva 86 anni, era nato il 24 luglio 1931 a Bergamo. Regista autodidatta, pioniere nel campo del documentario, creatore di un linguaggio personale e fuori da ogni schema fin da opere come «Il tempo si è fermato», «I recuperanti» e la «Circostanza», sperimentatore incessante ha portato per la prima volta al cinema il dialetto come lingua («L'albero degli zoccoli») e i grandi miti della tradizione cristiana («Cammina cammina»).. Lottava da tempo contro una grave malattia, ed era stato ricoverato d'urgenza venerdì scorso. Il regista si è spento circondato dalla famiglia: la moglie Loredana e i figli Elisabetta, Fabio ed Andrea. Secondo quanto riporta la stampa locale, il regista aveva espresso il desiderio di trascorrere il suoi ultimi giorni di vita nella casa di Contrada Val Giardini di Asiago ma la morte sarebbe sopraggiunta prima che la famiglia potesse organizzare il trasporto per esaudire la sua volontà.