Efrem Raimondi morto a 62 anni, addio al fotografo delle star: da Andreotti a Zanardi e Vasco Rossi

Efrem Raimondi, artista e fotografo celebre per avere immortalato personaggi del mondo dello spettacolo e della musica, tra tutti Vasco Rossi, è morto per un infarto all'età di 62 anni. Raimondi era noto anche per i suoi intensi ritratti come quelli dell'ex pilota di Formula 1 Alex Zanardi, del maestro Riccardo Muti, dell'attrice Monica Bellucci, ma anche del velista Giovanni Soldini e del sette volte presidente del Consiglio Giulio Andreotti.

E proprio Vasco Rossi sulle sue storie di Instagram ha scritto: «Se n'è andato un grande fotografo e un grande uomo. W Efrem Raimondi. W le sue fotografie spericolate». Il rocker di Zocca ha pubblicato anche una galleria di sue foto scattate proprio da Raimondi. È stato principalmente un ritrattista, ma con frequenti incursioni nel design. Ha realizzato monografie e campagne pubblicitarie, diverse le mostre personali e le collettive. Dal 2009 era membro dell'Hasselblad Master Jury. Alcune delle sue opere fanno parte di collezioni pubbliche e private. Raimondi era nato a Legnano il 16 agosto 1958 ed iniziò a fotografare nel 1980 con un reportage sull'Irpinia terremotata. Nel 1983 inizia le prime collaborazioni con riviste italiane e internazionali: i suoi scatti sono stati pubblicati, tra gli altri, su "GQ", "GQ America", "Vanity Fair", "Rolling Stone", "Capital", "Interni Magazine" e "Gap". Ha collaborato inoltre con diverse aziende, tra cui Trussardi, Ibm Italia, Prada. È stato membro dell'Hasselblad Master Jury e del direttivo Afip International.

Raimondi si era guadagnato il soprannome di "fotografo delle star". Tra i tanti ritratti quelli di Joe Strummer, Cat Power, Franca Sozzani, Lea Vergine ed Enzo Mari ed anche dell'ex governatore della Bce e ora presidente del Consiglio Mario Draghi. La collaborazione più nota è quella con Vasco Rossi, di cui Raimondi ha realizzato gli scatti "spericolati" a Los Angeles per l'album «Stupido Hotel» nel 2000, continuando negli anni successivi a seguire il cantautore. Sempre sulla rockstar Raimondi ha pubblicato il libro fotografico "Tabula Rasa" insieme a Toni Thorimbert (Mondadori, 2012). È un racconto per immagini, lungo ventisette anni: un continuo rimbalzo tra il Vasco pubblico, l'icona rock, e un Vasco più Rossi, autoironico, quasi intimo. "Tabularasa" è il magnifico risultato della rara convergenza del lavoro di due grandi fotografi, Efrem Raimondi e Toni Thorimbert, che si integrano e si completano senza mai sovrapporsi. Colore, bianco e nero, sequenze, reportage e ritratti si dipanano lungo le pagine, prendono un ritmo quasi musicale che va oltre ogni cronologia, fino a creare il flusso di una potentissima, avvincente narrazione. Per consegnare un Vasco Rossi come non lo si era mai visto prima.

