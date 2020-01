Addio al cantante folk David Olney: colpito da infarto mentre cantava sul palco

Il cantautore statunitense David Olney, considerato uno dei più ricercati interpreti del folk rock della comunità musicale di Nashville, è morto sabato notte dopo aver avuto un infarto durante un concerto a Santa Rosa Beach, in Florida. Aveva 71 anni. La notizia della scomparsa è stata resa nota dal sito internet ufficiale del musicista. Presenza avvincente ed enigmatica dal 1973, la scrittura del folk singer Olney ha sempre avuto un taglio letterario e i suoi concerti dal vivo mescolavano tenerezza e ferocia, teatro e poesia. Le sue canzoni sono state interpretate da artisti come Emmylou Harris, Linda Ronstadt, Johnny Cash, Steve Earle e Steve Young e hanno partecipato ai suoi lavori, tra gli altri, John Prine, Rick Danko, Rodney Crowell e Garth Hudson.



Agli inizi degli anni '80 formò la band The X-Rays e nel decennio successivo si è dedicato alla carriera di solista. Olney ha inciso una ventina di album, testimonianza del suo amore per le radici americane, tra country, rock, honky tonk, blues, folk, dove la parola, spesso oscura, cerca di delineare ritratti e storie di persone e fatti della vita di tutti i giorni. Per molti anni si è esibito con il chitarrista elettrico Mark " Sergio " Webb, nativo del Texas ma stabilitosi anche lui a Nashville. Tra i suoi album più recenti «Sweet Poison» (2014), un live registrato in diverse sessioni nel 2005, 2008 e 2010.