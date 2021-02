Jazz in lutto: è morto il grande pianista Chick Corea

Addio ad un musicista leggendario. È morto Chick Corea. Il grande pianista è scomparso in seguito ad una rara forma di cancro. La notizia è stata data attraverso un post su Facebook che è poi stato ripreso dalla stampa amaricana e internazionale. Cosi si legge sui social: «Con grande tristezza che annunciamo che il 9 febbraio Chick Corea è venuto a mancare all’età di 79 anni, per una rara forma di cancro che è stata scoperta solo di recente. Oltre ad essere un musicista leggendario, Chick Corea era un marito, un padre e un nonno adorato, come ricordano le parole del post, pronto a far innamorare della musica chi amava. La sua famiglia ora chiede che sia rispettata la privacy di questo momento doloroso». Nella sua carriera, durante la quale ha vinto 23 Grammy Awards, ha collaborato, tra gli altri, con Miles Davis, Herbie Hancock, Gary Burton e Bobby McFerrin. Nato a Chelsea, Massachussets, nel 1941, Chick Corea è stato un maestro del jazz e in particolare del jazz fusion.

