Asia Argento, il commovente messaggio d'addio su twitter ad Anthony Bourdain

Il doloroso addio al suo amatoha scelto i social network per salutare il 61enne chef tv americano, col quale è stata legata sentimentalmente.«Anthony ha dato tutto se stesso in tutto quello che ha fatto. Il suo spirito brillante e coraggioso ha toccato e ispirato tante persone e la sua generosità non ha conosciuto limiti. È stato il mio amore, la mia roccia, il mio supporto. Sono più che devastata. I miei pensieri vanno alla sua famiglia. Vi chiederei di rispettare la loro e la mia privacy». È il messaggio inviato da su Twitter dall'attrice italiana.Non è chiaro se tra i due ci fosse ancora una relazione. Secondo il tabloid Daily Mail, l'attrice italiana è stata vista passeggiare mano nella mano qualche giorno fa a Roma con il giornalista francese Hugo Clement. Sempre secondo il Daily Mail, la Argento stava comunque lavorando con Bourdain, ha diretto infatti uno degli episodi della serie in onda su Cnn, 'Parts Unknown', girato a Hong Kong. Lo chef era stato particolarmente vicino all'attrice in pieno apice del movimento #metoo. In un'intervista aveva anche sottolineato di esserle grato per averle aperto gli occhi sulle molestie sessuali che le donne subiscono in diversi settori, tra cui il suo, ossia quello dell'industria della ristorazione.Asia Argento e Anthony Bourdain seduti a chiacchierare in una trattoria della periferia romana. Tra i tanti tributi che Cnn dedica al celebrity chef c'è un video tratto da 'Parts Unknown' in cui si parla della 'verà Roma, quella poco conosciuta dai turisti. Era il 2016 e i due si erano appena conosciuti. Davanti ad un bicchiere di vino e ad un piatto di fettuccine, parlano di come la trattoria in cui si trovano, di cui non viene rivelato il nome per motivi di privacy, prepara la pasta fresca tutti i giorni. In un'intervista a Anderson Cooper Bourdain disse che l'episodio girato a Roma è stato lo show più bello. Nel 2017 Bourdain e l'Argento avevano iniziato a frequentarsi. Lo chef è stato accanto all'attrice italiana proprio nei mesi in cui scoppiava lo scandalo delle molestie sessuali da parte di Harvey Weinstein e la nascita del movimento #metoo.