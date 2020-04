Logan Williams morto a 16 anni. L'attore di The Flash scomparso improvvisamente

Ultimo aggiornamento: 10:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'attorea 16 anni. Le cause del decesso del giovane interprete di Barry Allen nella serienon sono state rese pubbliche dalla famiglia ma i giornali locali hanno solo diffuso una nota in cui si spiega che Williams è "morto improvvisamente".Una commossa dedica al giovane talento scomparso è stata fata dall'attore, suo collega nella serie tv, Grant Gustin, che ne ha pubblicato una foto sul set di The Flash.aveva interpretato il ruolo di Barry Allen nella prima e nella seconda stagione dello show, ma aveva anche mostrato il suo talento in Supernatural, The Whispers e When Calls the Heart.La madre, Marlyse Williams, ha dichiarato di essere "assolutamente devastata" dalla morte del figlio e di non poter neanche cercare il conforto dei suoi anziani genitori a causa delle misure di distanziamento sociale che vengono applicate anche in Canada per arginare il