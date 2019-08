Nicola Savino e il ricordo commovente di Nadia Toffa su Instagram

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, co-conduttore delle Iene insieme a Nadia Toffa , ha voluto ricordare la sua amica scomparsa poche ore fa. Savino lo ha fatto con un posto su Instagram in cui ricorda l'allegria e la forza di Nadia Toffa. Forza e capacità di combattimento che Nadia ha dimostrato durante tutta la sua lotta contro il cancro.Scirva Nicola Savino: "Come potrò dimenticare il coraggio,l’allegria,la tua faccia sempre vicinissima? Buon viaggio guerriera❤️ #nadiatoffa". Un messaggio asciutto, ma che ben ricorda il coraggio dimostrato da Nadia Toffa in questi ultimi anni. Un coraggio che Nadia ha voluto condividere con tutti i suoi fan e telespettatori mostrando e raccontando la malattia in ogni suo ambito.