Morta a 22 anni la figlia di Shawn Crahan, batterista degli Slipknot: «Ho il cuore spezzato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È morta Gabrielle, figlia 22enne di Shawn Crahan, batterista degli Slipknot . Lo ha annunciato il padre su Instagram con un post in cui chiede di rispettare la privacy della famiglia. «È con il cuore spezzato e dal luogo del dolore più profondo che devo informare tutti voi che la mia figlia più piccola, Gabrielle, è morta ieri - sabato 18 maggio 2019».Non è stato rivelato come sia morta Gabrielle, e non è noto se si tratti di suicidio. Gabrielle era la figlia minore di Shawn e di Chantel Crahan. Anche gli altri figli, Alexandria, Gage e Simon, hanno affidato il loro dolore ai social parlando di un vuoto enorme: «Le nostre vite non saranno mai più le stesse». Anche Corey Taylor, cantante degli Slipknot, ha fatto le condoglianze all'amico e collega su Twitter. «Il mio cuore è rotto per mio fratello. Per favore, tieni la famiglia Crahan nei tuoi pensieri con amore. Ci mancherà».