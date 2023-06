Morta Astrud Gilberto, la voce della "Ragazza di Ipanema": aveva 83 anni

È morta Astrud Gilberto, «la ragazza di Ipanema», una delle grandi protagoniste dell'epoca d'oro della Bossa Nova. La cantante brasiliana, il cui nome vero era Astrud Evangelina Weinert, che assunse il nome d'arte diventando la moglie del famoso chitarrista brasiliano Joăo Gilberto (1931-2019), è morta nella serata di lunedì 5 giugno all'età di 83 anni. Divenne popolare a metà degli anni Sessanta per lo straordinario successo di «Garota de Ipanema», la canzone composta da Vinícius de Moraes e Antônio Carlos Jobim, tradotta in decine di lingue, di cui lei incise la versione inglese «The Girl from Ipanema», conquistando un Grammy Award.

C'è anche una versione in italiano interpretata da Bruno Martino.

Una voce vellutata che sapeva far vibrare la cifra brasiliana con l'interpretazione in lingua inglese creando un impasto vocale unico ed elegantissimo.

Indimenticabili "Corcovado", "One note samba", "The Puppy song".

Astrud Gilberto è morta, diventò famosa con la canzone "The girl from Ipanema"

A diffondere la notizia della scomparsa è stata sua nipote, la cantante Sofia Gilberto sul suo profilo Instagram, poi confermata dalla pagina Instagram ufficiale di Astrud. «Mia nonna Astrud Gilberto ha scritto una canzone per me, si chiama 'Linda Sofia'. In effetti, voleva che il mio nome fosse Linda Sofia. La vita è bella, come dice la canzone, ma vengo a portare la triste notizia che mia nonna è diventata una stella oggi ed è accanto a mio nonno João Gilberto. Astrud è stata la vera ragazza che ha portato la Bossa Nova da Ipanema nel mondo. Era la pioniera e la migliore», ha scritto Sofia Gilberto. Astrud è stata sposata con il 'padre della bossa novà João Gilberto tra il 1959 e il 1964, con il quale ha avuto un figlio, il musicista João Marcelo Gilberto, padre di Sofia con la produttrice culturale e sceneggiatrice Adriana Magalhães.

Nata il 30 marzo 1940 a Salvador de Bahia, in Brasile, da madre brasiliana e padre tedesco, in giovane età Astrud Gilberto divenne amica di Nara Leão, un altro grande nome della Bossa Nova. Nel 1960 Astrud intraprese la carriera musicale e nel 1963 si trasferì con João negli Stati Uniti; quell'anno, partecipò al leggendario album «Getz/Gilberto», una collaborazione tra João e il sassofonista Stan Getz, arrangiata da Tom Jobim.

Il marito non sapendo cantare in inglese le parole di «The Girl From Ipanema» chiese alla moglie di sostituirlo. La versione inglese del brano, pubblicata nel 1964, ottene un successo che andò al di là di qualsiasi previsione e venne votata come migliore incisione jazzistica dell'anno. Astrud Gilberto iniziò così una imprevista carriera musicale che la portò a collaborare ulteriormente con Getz e successivamente con il celebre arrangiatore Gil Evans. Nel 1965 pubblicò il suo primo album da solista e da allora ha inciso 18 album fino al 2003, quando esce «The Diva Series».