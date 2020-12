Sanremo, Morgan escluso da giuria giovani: «Mi hanno impedito di fare il tampone»

Colpo di scena in vista di Sanremo. Morgan escluso dalla Giuria Televisiva per la finale di stasera di Sanremo Giovani. La decisione, definita «molto sofferta», è stata presa in seguito alle dichiarazioni offensive, pubbliche e private, di Marco Castoldi (in arte Morgan) all'indirizzo del direttore artistico Amadeus e dell'Organizzazione del Festival, In base al regolamento le votazioni relative alla gara di stasera, propedeutica alla selezione degli artisti delle Nuove Proposte di Sanremo 2021, un comunicato Rai precisa che «saranno da ritenersi comunque valide in quanto rimodulate su 3 invece che su 4 giurati».

«Mi hanno impedito di fare il tampone. Così possono non farmi entrare, facendo finta di aver ragione». Così Morgan, su Instagram, risponde alla decisione della Rai di escluderlo stasera dalla Giuria Televisiva di Sanremo Giovani.

