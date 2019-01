Morgan canta i Queen su Raidue, i social insorgono: «Freddie Mercury si rivolta nella tomba»

#FreddieMercury non sa quanto sia stato fortunato di non aver vissuto abbastanza da sentire #Morgan cantare Bohemian Rhapsody. #Queen #Rai2 — Milena Franchina (@MilenaFranchina) 25 gennaio 2019

Grande successo su Twitter per lo speciale di Raidue dedicato ai Queen: applausi virtuali e nostalgia per la band di Freddie Mercury. Un po' meno convincente invece, a leggere i social, il presentatore Morgan che un po' ha spiegato, un po' ha tradotto e un po' ha interpretato al pianoforte alcuni grandi successi del gruppo inglese. Peccato che gli utenti di Twitter si siano uniti al grido di "Freddie si starà rivoltando nella tomba".«Le sue interpretazioni cantore davvero imbarazzanti! Credo non fosse la sua serata...», cinguetta qualcuno. Ed è il commento meno tranchant: «#FreddieMercury non sa quanto sia stato fortunato di non aver vissuto abbastanza da sentire #Morgan cantare Bohemian Rhapsody», twitta qualcun altro.E oltre a Morgan non convince la cantante che gli dà man forte in alcuni pezzi, "colpevole", a detta dei social, di non conoscere le parole ed essere obbligata a leggerle. E così, anche se in molti si dichiarano entusiasti del programma e ribadiscono che Morgan era l'artista perfetto per condurre la serata, durante le esibizioni canore è tutto un «Freddie perdona questo scempio», soprattutto sulla cover finale di "Don't stop me now": «Peccato che noi vorremmo stopparti eccome», battuta preferita dei social.