Montalbano batte Real Madrid-Chelsea: il commissario conquista il 20.4% di share. Ecco gli ascolti tv

Il Commissario Montalbano, trasmesso ieri da Rai1, è stato il programma più seguito delle prima serata televisiva di martedì. L'episodio della serie "La Rete di Protezione" ha registrato 4.707.000 spettatori e il 20.4% di share. Solo al secondo posto, la partita di Champions League Real Madrid-Chelsea su Canale 5, con 3.582.000 spettatori e il 13.8% di share. Al terzo posto, "Le Iene Show" su Italia 1, con 1.862.000 spettatori e il 10.9% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: "Un'Ora Sola Vi Vorrei" su Rai2 (1.614.000 spettatori, share 6.2%), "diMartedì" su La7 (1.193.000 spettatori, share 5.4%), "Fuori dal Coro" su Rete4 (1.024.000 spettatori, share 5.6%), "Carta Bianc" su Rai3 (984.000 spettatori, share 4.9%), (presentazione dalle 21.40 alle 21.50: 616.000 - 2.3%), "The Expatriate - In Fuga dal Nemico" sul Nove (388.000 spettatori, share 1.7%), "Italia's Got Talent - Best Of" sul Nove (339.000 spettatori, share 1.5%).

In access prime time, vittoria dei "Soliti Ignoti" su Rai1, con 5.810.000 spettatori con il 21.8% di share, mentre "Striscina la Notizina" (edizione ridotta causa partita di Champions) ha ottenuto 3.992.000 spettatori e il 15.9%. Vittoria di Rai1 anche nel preserale con "L'Eredità" che ha ottenuto 4.645.000 spettatori e il 24.4% di share, mentre su Canale 5 "Avanti un Altro" con 3.656.000 spettatori e il 19.8% di share. Complessivamente le tre reti generaliste della Rai (Rai1, Rai2, Rai3) hanno prevalso sulle tre generaliste di Mediaset (Canale 5, Rete4, Italia1) sia nelle 24 ore (3.087.000 spettatori, share 29,7%, contro 2.618.000 spettatori, share 25,2%) che in prima serata (7.592.000 spettatori, share 28,9%, contro 6.499.000 spettatori, share 24,7%). Mediaset ha invece prevalso in seconda serata.