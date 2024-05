Tom Cruise, nuova grana. Mission Impossible 8 slitta e la colpa è di un sottomarino: ecco cosa è successo

Non solo lo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood dell’estate scorsa, ora anche problemi tecnici con un sottomarino del valore di 23 milioni di sterline mettono i bastoni fra le ruote a “Mission: Impossible 8”, pensato come il blockbuster dell’estate 2024 e ora slittato a maggio 2025.

Secondo quanto riportato dal DailyMail è tutta colpa del gimbal (un tipo di stabilizzatore usato per abbassare il mezzo navale), bloccatosi sotto il suo stesso peso durante le riprese e che ha richiesto un intervento di riparazione.

“Dead Reckoning Parte II” si fermerà quindi per qualche settimana, facendo aumentare notevolmente i costi di produzione e posticipando anche l’organizzazione di un’anteprima del film. Un intoppo che non fa felice nessuno secondo quanto ha riferito una fonte al Mirror. Tom Cruise è già stato avvistato nei panni dell’agente Ethan Hunt presso gli studi inglesi Longcross, dove la maggior parte del film è stato girato, e ciò non fa che aumentare l’attesa tra i fan.

Lavori in corso anche per "Top Gun"

La star della saga d’azione più famosa di sempre è impegnata anche su un altro set. Un altro film di “Top Gun”, dopo il successo di “Maverick”, attende Cruise e Paramount spera di richiamare a sé nuovamente sia Miles Teller che Glen Powell. Hollywood Reporter ha riportato anche la notizia che al timone dovrebbe ritornare il regista Joseph Kosinski dopo il successo di pubblico e critica riscosso con il precedente capitolo. Ehren Kruger, uno degli sceneggiatori di “Maverick”, secondo quanto riferito da Puck News sarebbe già a lavoro sul nuovo script.

La notizia che Tom torna a lavorare con Paramount arriva dopo l’altra che annunciava un accordo tra la star e Warner Bros. Tuttavia non essendo esclusivo, l’attore potrà continuare a lavorare con altri studi, ma voci di corridoio insinuano una possibile “guerra” tra studi per scavalcarsi a vicenda e fregiarsi di averlo nella propria scuderia.