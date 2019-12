La rivoluzione black delle Miss, nei concorsi reginette tutte di colore: «Noi contro gli stereotipi»

di Maria Lombardi

La rivoluzione della bellezza. Le afro-americane per la prima volta con le fasce dei più importanti concorsi da miss. E usano la corona per parlare al mondo di violenza di genere, razzismo, diversità e stereotipi. Belle e impegnate, hanno rovesciato l'immagine e il linguaggio dei concorsi di bellezza. Gli scettri di Miss Usa, Miss Teen Usa, Miss America e ora anche Miss Universo sono andati a donne di colore ma anche in prima linea nelle battaglie contro le discriminazioni. La nuova Miss Universo, Zozibini Tunzi del Sud...