Miss Mondo, insulti social alla finalista Erika Mattina: «Sei lì solo perché sei lesbica»

«Carina, niente di che. E' passata solo perché è lesbica». «Oramai il ghieismo è ovunque e vince sempre». E ancora. «Come fa una omosessuale dichiarata a fare le selezioni per Miss Mondo? Assurdo dove stiamo arrivando». Erika Mattina, ragazza di Arona arrivata tra le 25 finaliste per le selezioni di Miss Mondo, non può neanche festeggiare in pace. Con la sua ragazza Martina Tammaro, con cui ha creato la pagina Instagram "Le perle degli omofobi", ha dovuto passare il tempo a collezionare una serie di insulti con cui è stata bersagliata sui social solo perché è arrivata in finale. Motivo? Erika, bellezza mediterranea, lunghi capelli ricci e occhioni da cerbiatta, ha partecipato al concorso di bellezza dichiarandosi lesbica, ha superato le varie selezioni ed è arrivata in finale. Nessuna scorrettezza. Eppure la accusano di aver passato le selezioni solo perché è gay. «Siccome sei lesbica avete sempre un occhio di riguardo in più», le scrivono in molti. «Se non fossi lesbica non passeresti neanche le selezioni per miss Paese».

Insulti social

Messaggi d’odio, conditi da minacce, verso il mondo Lgbt che le due ragazze hanno voluto pubblicare sui social. I commenti sono partiti quando Martina sulla pagina Facebook ha condiviso la notizia: "Non potete capire la felicità che ho provato ieri quando Erika mi ha chiamata, con le lacrime agli occhi, e mi ha detto "sono passata". Erika è ufficialmente una delle 25 finaliste di Miss Mondo Italia. Sono 25 in tutta Italia. Sono così fiera di lei. In una maniera indescrivibile. Complimenti amore mio, ti amo". Parole di grande felicità che però sono state subito smorzate da una pioggia di insulti senza senso. Parole cariche di odio a cui le due fidanzate hanno reagito con fermezza.

«Nonostante gli insulti e le critiche insensate che stai ricevendo in queste ore, io invece ci tengo a dirti quanto io sia fiera di te - scrive la fidanzata Martina su Instagram - Eri una ragazza timida e introversa, e sei diventata una donna incredibilmente coraggiosa e forte. Non hai paura di esporti, e lo fai sempre rimanendo fedele a te stessa. Non rinunceresti mai ai tuoi ideali. Sei semplicemente una leonessa. E hai raggiunto uno degli obiettivi più belli di sempre. Vorrei essere al tuo fianco mentre vivi questi giorni da finalista, ma sai che è come se fossi lì. Non ascoltare la gente che dice cavolate, lo sai che hanno sempre voglia di dare aria alla bocca. Tu sai quanto vali e sai che hai e avrai sempre un sacco di persone dalla tua parte. Facciamo tutti il tifo per te».