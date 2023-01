Oriana Fallaci a caccia di scoop fra le star del cinema di Hollywood negli anni '50. Si è battuto ieri a Roma il primo ciak di una nuova serie Tv intitolata semplicemente Miss Fallaci, con Miriam Leone nei panni della celebrata giornalista e scrittrice. La regia è di Luca Ribuoli, reduce dal successo di Call my agent Italia, mentre Viola Rispoli (DOC Nelle tue mani) ha guidato il team degli sceneggiatori. Il progetto parte dopo due anni di gestazione ed è un vero e proprio kolossal in 8 puntate, prodotto da VIS e Minerva Pictures per Paramount+. La serie racconta un periodo meno noto della carriera della Fallaci, le sue prime esperienze in America come inviata de L'Europeo, prima di diventare leggendaria reporter di guerra. E se sarà un successo, non ci si fermerà a una sola stagione, secondo indiscrezioni dal blindatissimo set a Cinecittà World.



Miriam Leone diventa Oriana Fallaci per una nuova serie tv



Sul suo account Instagram, la Leone scrive di una misteriosa new adventure mentre la vediamo provare nello storico atelier Rocchetti una parrucca dal taglio con la riga in mezzo, identico a quello che incorniciava il viso spigoloso della Fallaci. Nella foto un altro dettaglio inconfondibile, gli occhiali da sole dai quali la giornalista non si separava mai. Dalla produzione rivelano che l'attrice abbia anche studiato a lungo con un dialogue coach per modulare alla perfezione la parlata toscana aggressiva della protagonista.

Ricreare a Roma le location americane è stato un impegno produttivo di assoluto rilievo per le maestranze sul set. Uno staff di scenografi e arredatori ha lavorato per mesi alla realizzazione e all'allestimento di ville sfarzose e piscine californiane, a far da sfondo a una storia che si dipana fra New York e Los Angeles. Di grande impatto anche il lavoro sugli esterni delle città, con la ricostruzione delle strade e gli edifici necessari all'ambientazione anni '50.

La sceneggiatura prende spunto dagli eventi che la stessa giornalista ha raccontato nel suo libro d'esordio del 58, I sette peccati di Hollywood (Bur), ritratto impietoso della Mecca del cinema e delle sue storture. A 26 anni già firma di costume caustica e pungente, Oriana Fallaci era arrivata negli Usa con un sogno da realizzare: intervistare Marilyn Monroe. L'incontro non avverrà mai, ma il viaggio sarà l'occasione per infiltrarsi nei meandri di Hollywood e ricavarne un libro su un mondo artefatto che le sembrava la metafora perfetta della nostra società dell'apparenza.

«Sono entrata nelle case dei divi, ho mangiato con loro, ho fatto il bagno nelle loro piscine. Ho subìto le loro lacrime, le loro bugie e la loro boria», così scriveva la Fallaci, che conobbe a una festa anche uno dei mostri sacri del cinema, Orson Welles. Lui la descrisse in maniera cristallina: «Sa nascondere la giornalista più agguerrita sotto la più ingannevole delle maschere femminili». La paragonò addirittura a Mata Hari, perché aveva usato la sua grazia affascinante per passare inosservata e venire a conoscenza di tutte le informazioni che le servivano.



Il precedente



Nella serie anche il suo rapporto d'amicizia con Shirley MacLaine, che finì in modo burrascoso -come spesso accadeva all'Oriana- senza che lei ne spiegasse mai il motivo alla diretta interessata. Miss Fallaci nasce dopo il cortometraggio A cup of coffee with Marilyn, dove la Leone aveva già interpretato la scrittrice. La storia, firmata da Alessandra Gonnella, vinse il Nastro d'Argento 2020 come miglior corto di fiction. Miriam Leone ha da poco terminato le riprese de I Leoni di Sicilia, la serie Tv sulla saga della famiglia Florio diretta da Paolo Genovese e tratta dal bestseller di Stefania Auci. Oriana Fallaci era già stata impersonata da Vittoria Puccini nella miniserie Rai Fiction L'Oriana di Marco Turco (2015) e al cinema dall'attrice Maria Rosaria Omaggio in Walesa di Andrzej Wajda (2013). Edoardo Perazzi, nipote ed erede di Oriana Fallaci, è coinvolto nel progetto e farà parte del cast.