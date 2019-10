Mina come non l'avete mai vista: la "tigre di Cremona" guarda i video dei rapper Venezuelani insieme al fidanzato della figlia Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Anche perché, come è noto, la grande cantante da anni non si fa vedere in pubblico. Anche per questa ragione il post su Instagram della figlia - Benedetta Mazzini - ha riscosso molto successo e stupore sui social. Infatti, la figlia della "tigre di Cremona" ha postato un'immagine della madre - ripresa di spalle - mentre guarda dei video di "gangsta rapper venezuelani" in compagnia del fidanzato della stessa Benedetta.Mina è ben visibile, anche se di spalle: si riconoscono i capelli, e i tipici "occhialoni" spesso indossati ultimamente dalla grande cantante. In fondo un maxi televisore con i "gangsta rapper venezuelani". Dal post di Benedetta Mazzini si "respira" l'incredulità e l'ilarità della figlia di Mina davanti alla scena alla quale - lei stessa - sembra far fatiac a credere.