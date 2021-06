Milano, parte il progetto (Ri)cambio la visita: flusso di opere dal centro alla periferia

Un nuovo progetto per Milano. Con una mostra inaugurata qualche giorno fa a Casa Testori, prende il via “(Ri)cambio la visita”, un progetto che si svilupperà per tutto il 2022 a Milano e dintorni e che animerà un flusso di opere dal centro alla periferia, dai musei alle biblioteche, dalle scuole agli studi di artista. Sostenuto dalla Fondazione di Comunità Milano, con il patrocino del Consiglio Regionale della Lombardia, l'iniziativa punta a riattivare una cultura di prossimità coinvolgendo soprattutto i giovani. Primo appuntamento con “Curatela”, mostra che resterà aperta fino alla fine di ottobre a Casa Testori, l'hub culturale con sede a Novate Milanese, nella casa natale di Giovanni Testori, scrittore, pittore, critico d'arte e regista, morto nel 1993.

Esposte le opere di tre giovani artisti, Alberto Gianfreda, Fabio Roncato e il duo bn+brinanovara, in dialogo con tre grandi opere del Novecento, firmate da Ennio Morlotti, Giorgio Morandi e Filippo de Pisis e giunte a Casa Testori da tre grandi musei milanesi: Museo del '900, Casa Boschi di Stefano e Villa Necchi Campiglio. Sarà poi questo il filo conduttore di “(Ri)cambio la visita”, in un rapporto tra artisti viventi e maestri del passato, che si incontrano in luoghi diversi. Il titolo della mostra inaugurata due giorni fa, “Curatela”, ha anche come obiettivo aprire una riflessione sul ruolo del critico di arte (uno degli impegni di Testori) e del curatore di mostre, alla luce di nuovi modi per raccontare e spiegare le opere.