Milano, riapre la Casa degli Artisti: anche Arisa, Capossela e Sangiorgi all'evento

Riapre la Casa degli Artisti di Milano: anche Arisa, Capossela e Sangiorgi alle grande festa per tutta la città Un luogo storico di Milano che ritorna a essere parte integrante della città e soprattutto della comunità creativa internazionale: ieri, 1° febbraio, una grande festa aperta a tutti ha salutato la riapertura della Casa degli Artisti di Corso Garibaldi un’istituzione nata oltre un secolo fa e che, dopo il momento d’oro degli Anni Settanta, ha vissuto un periodo di difficoltà, fino alla triste parentesi dello sgombero del 2007. Ora, dopo un lungo progetto di riqualificazione, la Casa degli Artisti è stata restituita ai milanesi e agli artisti, che lì potranno avere un atelier: i primi a entrare nella Casa sono stati Peter Welz (Berlino, 1972), Luca Pozzi (Milano,1983), scultore Gianni Caravaggio (Rocca San Giovanni,1968), Yan Duyvendak (Paesi Bassi,1965), scultore Pietro Coletta (Bari, 1948). «Il 1° febbraio segna un nuovo inizio, - fa sapere Valentina Picariello, Presidente dell’ATS che ha in carico la Casa degli Artisti. - La scelta di aprire con un appuntamento per tutti esprime la volontà di celebrare l’arrivo dei primi artisti ringraziandoli per aver accettato il nostro invito e la nostra chiamata».



Contemporaneamente, alla presenza dell’assessore alla cultura Filippo Del Corno, il giardino adiacente alla Casa è stato intitolato a Pippa Bacca, la giovane creativa e attivista uccisa nel 2008 in Turchia, durante la performance «Spose in Viaggio», alla quale è dedicata anche la mostra «Pippa Bacca. Sempreverde». Cultura, tra passato e futuro, vocazione pubblica per e con la città: e quale modo migliore di celebrare la riapertura se non un vivace happening in cui arte, musica e spettacolo si sono fusi per adulti e bambini. Nel corso della giornata si sono susseguiti laboratori per i più piccoli, performance di danza e musica, reading sulla storia del luogo, come «La dimora dei sogni: un racconto per la Casa degli Artisti sul Genius Loci e lo Spirito del Tempo» con la voce di Luca Scarlini, prima della grande jam session finale. Tanti musicisti e cantautori, affermati ed emergenti, si sono riuniti per mostrare il loro affetto e contributo al rinato centro: tra loro Folco Orselli e Pepe Ragonese, Manupuma, Motta, Maria Antonietta, Tricarico, Arisa, Vinicio Capossela e Giuliano Sangiorgi. «Per la Casa degli Artisti che riapre che augurio migliore poteva esistere se non essere qui e cantare con tanti altri colleghi? – ha dichiarato il cantante leccese. - Lunga vita alla Casa degli Artisti!».

