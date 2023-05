Mike Bongiorno, il figlio Nicolò rivela: «In Rai faremo una fiction su mio padre»

Una fiction dedicata a Mike Bongiorno. È questa la notizia fornita da Nicolò Bongiorno, figlio del grande presentatore scomparso nel 2009, durante la puntata di oggi di “Uno Mattina”. Mike Bongiorno, il celebre re dei quiz, noto soprattutto per aver condotto numerosi giochi a premi, verrà ricordato con una fiction dedicata alla sua vita e alla sua carriera. Il nuovo progetto televisivo, infatti, ripercorrerà i più grandi successi televisivi del grande conduttore e alcune vicende della sua vita privata fino al giorno della sua scomparsa.

Mike Bongiorno, la serie sul popolare presentatore



Nicolò Bongiorno, nel corso della puntata, ha dichiarato: «Sto seguendo tante cose legate alla memoria di papà. In Rai faremo una fiction sulla sua vita, molto presto».

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla serie, ma pare che, proprio il figlio di Mike, in quanto regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, potrebbe avere un ruolo importante nella realizzazione della stessa. La fiction darà modo ai telespettatori di ripercorrere la lunga carriera del conduttore che ha fatto la storia della televisione italiana. Tra i programmi di maggior successo si ricordano, in particolare, “Lascia o raddoppia?”, “Rischiatutto, Scommettiamo?”, “Flash in onda” o ancora, la storica “Ruota della Fortuna”.

In molti ricorderanno, inoltre, che Mike Bongiorno è stato uno dei presentatori del “Festival di Sanremo” ad avere condotto più edizioni. Il conduttore ha guidato la kermesse per ben 11 volte, di cui 5 consecutive. Il progetto televisivo a lui dedicato era già stato annunciato oltre 10 anni fa, ma ora, sembra diventare realtà.

Anni fa si parlò di una mini fiction in due puntate dedicata a Bongiorno; nel corso di una vecchia intervista a “Libero News”, a raccontare il progetto era stato lo stesso Nicolò Bongiorno che, in proposito, aveva detto:

«La carriera di mio padre va di pari passo con la crescita del costume italiano. Ma non si può non raccontare l’America degli Anni ’30, gli italo-americani, la Seconda Guerra Mondiale, il carcere condiviso con Indro Montanelli. E poi l’Italia delle prime dirette sportive radiofoniche raccontate da mio padre, la gente che fa ritardare l’inizio del film al cinema per seguire Lascia o raddoppia? … poi gli anni di Rischiatutto. Può darsi che il film-tv si incentri sulla prima parte della carriera di papà. Su quell’Italia che cresceva, dopo si rischia di raccontare una trafila di quiz uno dietro l’altro».

In quell’occasione, al regista e produttore cinematografico venne chiesto se fossero già state avanzati dei nomi in merito ai possibili interpreti del conduttore e, in quel caso, Nicolò Bongiorno rispose: «Sto pensando a un attore americano la cui somiglianza con Mike sia molto marcata sia dal punto di vista morfologico, sia di carattere. I nomi sono due: Nicolas Cage e Shia LaBeouf … La somiglianza con papà è impressionante».