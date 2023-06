Mike Batayeh, morto l'attore che recitò in Breaking Bad. «Deceduto nel sonno per un malore». Aveva 52 anni

Mike Batayeh, noto per aver interpretato il manager di una lavanderia a gettoni trasformata in laboratorio di metanfetamine nella serie cult Breaking Bad, è morto all'età di 52 anni.

Batayeh è apparso in tre episodi di ' Breaking Bad' nel 2011. Interpretava Dennis Markowski, il manager della lavanderia a gettoni che era in realtà una copertura per un grande laboratorio di metanfetamine. Batayeh era molto conosciuto anche come comico e doppiatore. Nel corso della sua carriera è apparso in numerosi film tra cui 'American Dreamz' e 'Detroit Unleaded', e in programmi tv come il 'The Bernie Mac Show' e 'CSI: Miamì. Tra i suoi lavori di doppiaggio anche 'X-Men: Days of Future Past'.

Breaking Bad actor Mike Batayeh dies aged 52 https://t.co/rGttjcO2fo — BBC News (World) (@BBCWorld) June 9, 2023

Batayeh è sopravvissuto a cinque fratelli e una grande famiglia allargata, secondo quanto riportano i necrologi online. Diversi colleghi gli hanno reso omaggio. «Una devastante perdita di una vita enorme - Mike Batayeh, eri amico di tutti», ha scritto su Facebook la regista e amica di Hollywood Rola Nashef. «E intendo tutti. Non c'è una persona che ti ho presentato o una cameriera che ha preso il nostro ordine che non hai fatto ridere, pensare, ispirare e tifare». «Eri la superstar che abbiamo sempre ammirato e uno degli uomini più divertenti che abbia mai conosciuto», ha scritto Yorg Kerasiotis, co-protagonista di Batayeh in 'Detroit Unleaded', «riposa in pace».