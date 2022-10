Mikaben, rapper muore sul palco colto da una malore: aveva 41 anni. Il video choc sui social

Sono immagini molto forti quelle che circolano sui social in queste ore, che ritraggono il rapper Mikaben collassare sul palco durante un concerto a Parigi. Il musicista è morto poco dopo nonostante i soccorsi. Secondo le prime informazioni, Mikaben sarebbe deceduto per arresto cardiaco. I fan presenti al concerto "reunion" hanno ripreso la scena: il cantante è impegnato in un duetto, poi si volta, vuole uscire di scena, ma crolla a terra prima di riuscire ad allontanarsi.

Chi era Mikaben

Mikaben, al secolo Michael Benjamin, era un cantante haitiano. Quarantuno anni, 20 di carriera, era diventato famoso in patria e all'estero nei primi anni 2000 con il brano "Ou Pati". Benjamin era figlio d'arte: suo padre Lionel Benjamin è affettuosamente conosciuto come il "Babbo Natale haitiano" per la sua popolare canzone di Natale, "Abdenwèlm".