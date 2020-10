Mihajlovic a "Ballando con le stelle": «Totti? Il più grande degli ultimi trent'anni»

Baggio? Il suo amico Mancini? Del Piero? No, Totti. Totti il migliore, lo dice Sinisa Mihajlovic, - che ha sconfitto la leucemia ed è reduce dal Covid - che con Francesco aveva anche smesso di parlare, causa una lite qualche anno fa. Ecco il pensiero di Sinis, ospite di "Ballando con le stelle" “Ci sono stati Baggio, Mancini e Del Piero, ma per me Totti è il più grande calciatore italiano degli ultimi trent’anni“.

Il tecnico è tornato sull’esordio in Serie A dell’ex capitano giallorosso: “Nel 1993 affrontammo il Brescia. La Primavera della Roma giocava sempre il sabato e noi stavamo in ritiro a Trigoria. Prima di partire consigliai a Boskov di convocarlo perché era molto bravo. A dieci minuti alla fine della partita, dissi al mister di metterlo in campo e lui mi ascoltò“.

Il tecnico del Bologna, ospite con moglie Arianna della trasmissione di Rai 1, ha parlato della malattia che è riuscito a superare e della scoperta di un ex numero 10, simbolo del calcio italiano. Verso la fine del programma si è pure esibito in un ballo: "Mai avrei pensato di fare questo in Italia, sono uscito dal mio habitat naturale. Mi sono piaciuto".

