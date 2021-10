Mietta-Fonts a Ballando con le stelle: cosa succede ora? Il post su Instagram: «Torneremo»

«Torneremo». Lo scrive su Instagram il ballerino Maykel Fonts, compagno di Mietta come lei rimasto a casa dopo che la cantante è risultata positiva al Covid. I due non hanno potuto esibirsi e non è ancora chiaro se il ballerino, che sembra sia negativo al Covid, potrà tornare magari da solo. «Eravamo pronti venerdì - ha scritto Fonts - prove a l’infinito lei (Mietta) era prontissima. Torneremo». E i fan si scatenano, dichiarandosi addolorati per l'uscita della coppia: qualcuno addirittura grida al risultato manipolato del tampone.

APPROFONDIMENTI IL CASO Mietta positiva al Covid, Martina Colombari: «Avrebbe dovuto... BALLANDO CON LE STELLE Mietta positiva al Covid: «Non sono una no vax, mi aspetto... BALLANDO CON LE STELLE Mietta non vaccinata per "problemi di salute", Selvaggia... SPETTACOLI Ballando con le Stelle, Mietta positiva al Covid salta la seconda... IL GIALLO Ballando con le Stelle, Mietta positiva al Covid. Selvaggia...

Mietta positiva al Covid, Martina Colombari: «Avrebbe dovuto dire se è vaccinata»

Mietta positiva al Covid: «Non sono una no vax, mi aspetto delle scuse da chi mi ha messo alla gogna»

Mietta su Instagram ha fatto sapere di non potersi vaccinare per motivi di salute. «In queste settimane ho lavorato regolarmente effettuando una serie di tamponi che mi hanno garantito il rilascio del Green pass, unica vera discriminante per poter lavorare. La legge prevede obbligo di Green pass, non di vaccinazione».

Cosa succede ora

Non è ancora chiaro se la coppia sia stata eliminata a causa dell'assenza (anche se obbligata) di entrambi i concorrenti o se, come fanno credere alcuni elementi, potranno tornare a ballare. La stessa Milly Carlucci è sembrata spaesata nel corso dell'ultima puntata, mentre si attendeva il risultato del tampone molecolare di Fonts (negativo).

«Se abbiamo uno dei due partner che balla, la coppia resta in gara», aveva spiegato. Ma nessuno ha ballato, anche se pare Fonts fosse pronto con una coreografia da effettuare da solo. «Vediamo cosa succede la settimana prossima», ha poi concluso la conduttrice. Fatto sta che la coppia formata da Mietta e Maykel era una delle più in vista di questa nuova edizione e probabilmente verrà cercato un modo per tenerla in gara.