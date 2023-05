Nonna Michelle Hunziker culla il piccolo Cesare con una ninna nanna molto particolare. La reazione di Aurora

Michelle Hunziker usa il singolo dell'Eurovision come ninna nanna per il piccolo Cesare. Il figlio di Aurora Ramazzotti sembra addormentarsi solo se "sballottolato" per bene. Mentre Michelle saltella col piccolo in braccio, canticchia "Cha cha cha" di Käärijä, mentre la figlia se la ride riprendendola su Instagram. «Fai la nannottina», scrive la figlia di Eros e Michelle, mentre la mamma le culla il figlio.

Michelle e Aurora: la nuova ninna nanna

Il tormentone "Cha cha cha" che è esploso all'Eurovision Song Contest 2023 è nelle teste di tutti e anche Michelle Hunziker non può fare a meno di cantarla al piccolo Cesare.

La nonna saltella su e giù con in braccio il bambino, mentre Aurora se la ride scherzando con lei.

Cullare Cesare: «Ottimo per mantenersi allenati»

«Banano si calma solo se gli fai su e giù. Ottimo per mantenere le gambe allenate», scrive Aurora su Instagram mentre riprende la mamma con in braccio Cesare.

La nuova ninna nanna sembra aiutare il nipote della showgirl ad addormentarsi, mentre lei fa la «nannottina».