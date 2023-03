Chi è Michelle Hunziker, età, altezza, capelli, patrimonio: la conduttrice ospite di Piero Chiambretti a "La tv dei 100 e uno"

Attiva come conduttrice televisiva, modella, showgirl e imprenditrice, Michelle Hunziker è uno dei volti più noti delle tv italiana, svizzera e tedesca. Questa sera sarà ospite insieme a Paolo Bonolis nel nuovo show televisivo di Piero Chiambretti, "La tv dei 100 e uno", la cui puntata d'esordio andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21.40.

Il programma ha come protagonisti cento bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, provenienti da tutta Italia. Chiambretti svlgerà il ruolo di “mediatore” delle loro domande rivolte agli ospiti di turno. Il nuovo show targato Mediaset che partirà stasera andrà in onda per tre puntate e l'ultima messa in onda sarà il 29 marzo.

La carriera

Nata il 24 gennaio 1977 a Sorengo, in provincia di Lugano, Michelle Yvonne Hunziker è figlia di Ineke e Rudolf Hunziker, un pittore che è venuto a mancare nel 2001. Oggi ha 46 anni. In Svizzera si è diplomata in lingue straniere e ha studiato danza moderna. Col padre Michelle non avrà mai un rapporto sereno, parzialmente recuperato solo negli anni precedenti alla sua morte.

A 17 anni Michelle si trasferisce con la madre a Milano, dove inizia una relazione con il presentatore Marco Predolin e comincia a sfilare per diversi marchi di moda come Giorgio Armani, Rocco Barocco e La Perla. Acquisisce le prime iniezioni di notorietà dopo aver posato, di spalle, in una campagna pubblicitaria per il marchio di biancheria intima Roberta.

Esordisce in tv nella trasmissione Mediaset "Buona Domenica", condotta da Gerry Scotti, nel 1994. E da quel momento, non si separerà più dai palcoscenici del piccolo schermo. Nel 1996 affianca Paolo Bonolis nella conduzione del programma “I cervelloni" in onda su Rai 1. Nell'estate 1997 passa a Mediaset, prima su Canale 5 per condurre con il Gabibbo la trasmissione “Paperissima Sprint”, poi su Italia 1 per guidare la stagione 1997-1998 della terza edizione del programma pomeridiano “Colpo di fulmine”, succedendo ad Alessia Marcuzzi.

Dal 1999 al 2001 presenta “Nonsolomoda”, programma in onda ogni domenica sera in seconda serata su Canale 5. Nel frattempo conduce anche “Donna sotto le stelle” con Gerry Scotti, e “Tacchi a spillo” con Claudio Lippi.

Nel 2001 presenta lo show comico Zelig, con Claudio Bisio, e la trsmissione Scherzi a parte su Canale 5. L'anno successivo conduce il Festivalbar in trio con Daniele Bossari e Alessia Marcuzzi, mentre nell'edizione 2003 è in coppia con Marco Maccarini.

Con Ezio Greggio conduce il programma Striscia La Notizia, una prima volta nella stagione 2004-2005 e poi nel 2006 (gennaio-febbraio). La coppia Greggio-Hunziker è riconfermata anche per l'apertura dell'edizione 2006-2007. Da allora diventa una presenza fissa della scrivania del programma di Antonio Ricci.

Dopo diversi progetti televisivi portati avanti in parallelo tra Italia, Germania e Svizzera, nel 2018 viene scelta per condurre la 68esima edizione del Festival di Sanremo con Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino.

Il 16 e 23 febbraio 2022 lancia ancora su Canale 5 "Michelle Impossible, programma autocelebrativo per ripercorrere la sua carriera tra televisione e vita privata. Tra i tanti amici chiamati a condividere il palco con lei, l'ex marito Eros Ramazzotti, con il quale non appariva in tv da 20 anni. Dopo la separazione avvenuta nel 2002, i due avevano divorziato definitivamente nel 2009.

Il baratro della setta

Nel 2017 Michelle decide di raccontare diversi retrroscena della sua vita privata in un'autobiografia intitolata “Una vita apparentemente perfetta”, in cui narra i anni peggiori della sua vita - dal 2001 al 2006 - durante i quali è stata succube di una setta che faceva capo alla "maga" pranoterapeuta Clelia - pseudonimo di Giulia Berghella - la "santona dei Guerrieri della Luce".

La setta sarà la causa del suo allontanamento da amici e affetti. Persino da suo marito di allora, il cantante Eros Ramazzotti, a cui era legata dal 1996: «Mi dicevano che era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo. Eros mi ha messo davanti alla scelta 'o me o loro'. Io ho scelto loro».

La showgirl svizzera ha vissuto, all'insaputa di tutti per anni, dentro la setta di Clelia tra regole ferree, punizioni e vessazioni: «Mi mettevano in castigo, mi lasciavano sola. Minavano la mia autostima dicendomi che non avevo talento e che avevo successo solamente perché avevo intrapreso questo percorso spirituale - ha raccontato la showgirl in un'intervista a Verissimo - Mi hanno fatto lasciare la mia agenzia e convinta ad aprire una nuova società, finanziata totalmente da me. Ovviamente pagavo e davo da mangiare a tutti. Ad un certo punto mi hanno persino convinta a cedere tutte le mie quote a loro».

Dopo anni di feste natalizie trascorse in solitudine, astinenza sessuale e privazioni di vario tipo, nel 2006 la conduttrice si ribella alla setta riprende la sua vita, grazie a una nuova guida spirituale, frate Elia, che le permette di incontrare padre Amorth.

Successivamente, in un'intervista al Corriere della Sera dichiarerà: «Ero la gallina dalle uova d’oro, ma sono stata derubata soprattutto della dignità. Nella setta c’erano direttori di giornali, conduttrici tv, autori, magistrati, poi allontanati: io ero sufficiente al progetto».

Il caso del fratello malato

Harold Hunziker, fratello di Michelle e figlio di Ineke e Rudolf Hunziker, in passato è stato CEO di Mc Donald’s in Svizzera, ma ad un certo punto della sua vita ha deciso di mettersi in proprio aprendo un ristorante a Ginevra dove ricopre il ruolo di manager. Tra i due c’è un bellissimo rapporto e la sorella cerca di essere sempre presente nei momenti più importanti della vita del fratello.

A 31 anni la showgirl ha scoperto l'esistenza di un secondo fratello, Andrea, ammettendo il fatto in un'intervista a Verissimo nel 2011. Nell'occasione, la conduttrice aveva detto che i due stavano cercando di costruire un rapporto, dopo essere stata contattata dall'uomo. Ma a giudicare da alcune accuse lanciate anni dopo dallo stesso Andrea, verso la conduttrice, ciò non sarebbe avvenuto.

«Da oltre dieci anni non mi chiami, non mi cerchi, non ti fai sentire: mi spieghi cosa ti ho fatto. Hai dato alle stampe la tua biografia dove hai parlato di tutta la nostra famiglia e non di me. (…) Sono sordo e quasi muto, però esisto e ti voglio bene. Sono anche molto malato, cinque anni fa mi hanno diagnosticato anche un tumore al cervello che, per fortuna, i chirurghi svizzeri sono riusciti a rimuovere. Non hai scritto il mio nome come se non esistessi, ma io sono qui: ti perdono e voglio riabbracciarti».

Queste le parole contenute in una lettera di Andrea - a cui Michelle non ha mai risposto - pubblicata nel 2018 dal settimanale Di Più.

Michelle Hunziker presto nonna

Aurora Ramazzotti è nata nel 1996 dalla relazione tra figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. É giunta alla fase finale della sua gravidanza: diventerà presto mamma per la prima volta, dando alla luce il primogenito, frutto dell’amore con Goffredo Cerza.

A sua volta Aurora è stata la prima figlia di Michelle, che poi ha avuto altre due bambine dalla relazione successiva con l'imprenditore bergamasco Tommaso Trussardi: Sole e Celeste, nate rispettivamente nel 2014 e nel 2015.

Con Trussardi la conduttrice si è sposata nel 2014. Nel 2022, dopo quattro anni di relazione e sette di matrimonio, i due hanno annunciato la separazione.