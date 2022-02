Michele Bravi, le scuse di Serena Bortone per la domanda sull'incidente: «Non lo faccio mai...»

Serena Bortone chiede scusa a Michele Bravi dopo la gaffe di venerdì scorso. Nel corso della settimana di Sanremo, la conduttrice di "Oggi è un altro giorno" ha fatto una domanda al cantante sull'incidente che lo vide protagonista nel 2018 e nel quale perse la vita una donna. Oggi la Bortone, sempre nel corso della trasmissione che conduce su Rai Uno, ha voluto chiedere scusa pubblicamente a Bravi: «Mi dispiace se si sia offeso, se l'ho ferito. Non lo faccio mai nella vita, ma questo lui lo sa e glie l'ho fatto sapere».

Michele Bravi e la domanda sull'incidente: cosa è successo

La conduttrice, evidentemente, non era a conoscenza di quanto la vicenda dell'incidente fosse delicata per Michele. Così, nel corso della puntata di venerdì scorso, gli ha posto la domanda in modo molto diretto: «Come l’hai affrontato?». La risposta di Michele Bravi, non a caso, fu gelida: «L'ho affrontato parlando solo di musica, il resto penso vada affrontato con una maggiore profondità». Oggi le scuse, sia pubbliche che private.