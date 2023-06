Michela Murgia come sta? Sospese le uscite pubbliche: «Non ho le forze né il tempo»

Michela Murgia ha sospeso ufficialmente i suoi incontri pubblici. A confermarlo è la scrittrice stessa nelle stories di Instagram, sul treno di ritorno da Torino, dopo aver partecipato a un incontro su Fernanda Pivano nell'ambito di Archivissima. «Sto tornando a casa da quella che era l'ultima uscita pubblica che conto di fare per i prossimi sei mesi», ha scritto Murgia.

La malattia

«Grazie degli inviti che mi state facendo - aggiunge - Non ho le forze né il tempo per accettarli, il mio prossimo tempo è per chi amo». «Non farò neanche presentazioni di Tre Ciotole», fa sapere la scrittrice parlando della sua ultima opera. «Ma Libri Mondadori ha pensato di fare per me una cosa speciale, una ristampa di 5.000 copie autografe, andranno in tutte le librerie italiane.

Poco più di un mese fa la scrittrice, drammaturga, opinionista, autrice del bestseller Accabadora, ha reso pubblica in un'intervista al Corriere della Sera la sua malattia: un cancro al quarto stadio con metastasi alle ossa, ai polmoni e al cervello. Da allora ha raccontato sui social alcuni momenti privati, celebrando la sua famiglia queer ma anche continuando le sue battaglie da attivista per i diritti.