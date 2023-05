Michela Murgia sul suo profilo Instagram: «Grazie a tutti davvero. Ricorderò»

Michela Murgia, dopo l'intervista apparsa stamattina sul Corriere in cui parla a cuore aperto della sua malattia, ha scritto un post su Instagram. La scrittrice sarda è stata inondata di messaggi di affetto.

Michela Murgia, la foto sorridente e il post: «Grazie, ricorderò»

Nella foto sul social appare sorridente, con gli occhi chiusi, stretta in un abbraccio con un uomo che indossa una maglietta su cui è scritto: "Nessuno è un'isola". Lei ha scritto: «Grazie per i vostri messaggi. Non ce la faccio a rispondere a tuttə, ma tutto ho letto e ricorderò. Grazie davvero».

Murgia ha scelto di parlare della sua malattia rivelando di avere mesi di vita davanti. «Mesi, forse molti», ha detto ad Aldo Cazzullo. Mesi, senza specificare quanti, poiché in queste situazioni è sempre molto difficile capire come un tumore si evolve. Ma ha lasciato intendere che potrebbero essere pochi, ma forse anche molti, come si augurano i suoi lettori, le persone che la seguono, ma anche chi convive con un cancro o chi semplicemente ha letto questa intervista ed è rimasto colpito.

Lei è stata molto precisa: ha detto che il cancro è al quarto stadio. Vuol dire che è molto avanzato.

Ha scritto che è importante per lei rifuggire il linguaggio bellico quando si parla di malattia: non ci sono guerre, battaglie e lotte. Ha scritto che il suo tumore è «complice della complessità del suo corpo, non un nemico da distruggere». Parole in cui tanti malati di tumore potrebbero riconoscersi e immedesimarsi, tornando con la mente al giorno in cui hanno ricevuto la diagnosi e in cui hanno scoperto di convivere con un tumore.

L'intervista ha sprigionato tantissime reazioni: di dolore e di affetto per una scrittrice che è molto amata dal pubblico.

Nelle stories (le immagini a scomparsa che si possono caricare sul social di Meta) Murgia ha condiviso una foto di un altro utente in cui si legge: «Oggi è buon giorno per vivere».