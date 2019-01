Michel Legrand, è morto a a 86 anni il compositore vincitore di tre premi Oscar

E' morto a Parigi all'età di 86 anni il compositore, pianista e direttore d'orchestra francese Michel Legrand, vincitore di tre premi Oscar per la miglior colonna sonora, autore delle musiche per oltre centocinquanta film per il cinema e per la televisione. Nato a Parigi il 24 febbraio 1932, Legrand ha vinto l'Oscar per la migliore colonna sonora ben tre volte: nel 1969 con «Il caso Thomas Crown» di Norman Jewison, nel 1972 con «Quell'estate del '42» di Robert Mulligan e nel 1984 con «Yentl» di Barbra Streisand, meritandosi inoltre numerose nomination, a partire da quella per le musiche di «Les parapluies de Cherbourg» (1964) di Jacques Demy.



Il suo primo album «I love Paris» (1954), una raccolta di classici francesi adattati in inglese, vendette 8 milioni di copie. Negli anni successivi il suo nome si legò ad alcuni classici della Nouvelle vague francese finché, chiamato a Hollywood, ebbe modo di lavorare con i maggiori registi (Orson Welles, Louis Malle, Costantin Costa-Gavras). Nel corso degli anni Ottanta e Novanta predilesse le collaborazioni con altri musicisti e le tournée con la sua orchestra. La sua opera di compositore è celebrata in «Le cinéma de Michel Legrand», raccolta delle sue migliori colonne sonore.

