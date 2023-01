Mi casa es tu casa, Piero Chiambretti "rimprovera" Cristiano Malgioglio: stasera l'ultima puntata

Mi casa es tu casa, stasera in tv su Rai 2 alle 21.15 torna il programma di Cristiano Malgioglio. E per l'ultima puntata il paroliere ha voluto al suo fianco un ospite d'eccezione: Piero Chiambretti. Amici e colleghi, Cristiano Malgioglio non poteva scegliere personaggio dello spettacolo piu' azzeccato per concludere questa stagione del suo show.

Mi casa es tu casa, Piero Chiambretti ospite dell'ultima puntata

Si conoscono da tempo i due artisti: Malgioglio è stato al fianco del conduttore in Chiambretti Supermarket, su Italia 1. L'anno successivo e fino al 2016 è stato il direttore del Grand Hotel Chiambretti, in onda su Canale 5. Infine, dal 2018 al 2020 è stato ospite fisso di #CR4 - La Repubblica delle Donne, che andava in onda su Rete 4.

L'intervista

Conduttore televisivo, comico. Ma anche attore e regista. Piero Chiambretti è un artista poliedrico con oltre 45 anni di carriera sulle spalle, e si vedono tutti. Esperienza di un vecchio saggio con lo sguardo di uno della Gen. Z, Piero Chiambretti non sbaglia un colpo. Stasera insieme a Malgioglio ripercorrerà le tappe più importanti del suo percorso professionale, alla vigilia del suo debutto su Canale 5 con il suo nuovo varietà La Tv dei 10o e uno. Ma non mancheranno riferimenti alla sua sfera più privata, con i ricordi di Chiambretti di sua madre Felicita, mancata due anni fa a causa del Covid.

La gag

Ma da Chiambretti sono arrivati per Malgioglio anche simpatici “rimproveri” legati alla vita lavorativa del giurato di Tale e quale show, come riporta Tv Blog. Secondo il conduttore Malgioglio dovrebbe centellinare di piu' le sue presenze nei programmi tv, suggerimenti che pare l'artista abbia accettato.

E, come di consueto, non mancheranno sorprese architettate da personaggi famosi e amici storici del protagonista della puntata.