Roma, galleria d'arte digitale in metro: al via con sei opere

Nella metro C di Roma nascerà una galleria d'arte digitale: il progetto si chiama "Un metro sotto la metro" ed è realizzato da Atac insieme a Fusolab 2.0. Come funzionerà: delle opere d'arte digitali arricchiranno il viaggio di chi si muove sui mezzi pubblici e sarà anche possibile interagire con le opere esposte.

Il progetto si svilupperà in tre edizioni (maggio 2021, dicembre 2021, dicembre 2022) e coinvolgerà in tutto 15 artisti del panorama internazionale e 15 «fermate» della Metro C.

La prima edizione da domani al 28 maggio, dalle ore 15 alle ore 21, prevede 6 opere installate nelle stazioni Teano, Gardenie, Malatesta, Pigneto e Torre Maura a cui è destinata la guest installation - Do ut das di Tamara Ceddi (dove Das sta per Distributore Automatico Storie).

«Questa installazione - spiega Atac - si aziona ogni volta che il cliente inserisce un biglietto o un abbonamento. Una volta validato il titolo, l'opera restituisce una storia/poesia stampata su uno scontrino».