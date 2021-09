Met Gala 2021, Billie Eilish come Marilyn Monroe: l'abito è la copia di un vestito del 1951

Billie Eilish come Marilyn Monroe sul red carpet del Met gala 2021. La star ha sfoggiato una creazione da sogno tutta tulle, color rosa pesca, da vera diva. È firmata Oscar de la Renta. Un abito magnifico e romantico, in stile vecchia Hollywood che si ispira all'indimenticata icona Marilyn Monroe e in particolare a un vestito che la star aveva sfoggiato agli Oscar nel 1951.

«Trovo scioccante che indossare la pelliccia non sia fuorilegge nel 2021», ha detto Billie. «Sono così entusiasta che Fernando e Laura e il resto del team di Oscar De La Renta mi abbiano ascoltato su questo punto e abbiano deciso di salvaguardare il nostro pianeta e l'ambiente. Esorto tutti i designer a fare lo stesso». La star ha completato il look con 30 gioielli Cartier, tra cui 25 anelli (un record sul red carpet), e con un paio di sandali con platform di Jimmy Choo.

